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Разведка получила важные доказательства похищения россиянами украинских детей

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  • 30.07.2025, 12:19
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Разведка получила важные доказательства похищения россиянами украинских детей
Фото: Getty Images

ГУР взломало серверы «правительства Крыма».

Киберспециалисты ГУР получили доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Хакеры получили доступ к серверам так называемого «правительства» Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

На серверах оккупационных властей Крыма хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресов новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.

«Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ - похищении украинских детей - уже переданы в правоохранительные органы», - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Полученные доказательства будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Как отмечает Юсов, полученная информация позволит найти и вернуть в Украину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению.

Фото: t.me/DIUkraine
Фото: t.me/DIUkraine
Фото: t.me/DIUkraine
Фото: t.me/DIUkraine
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