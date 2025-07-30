В МЧС подвели итоги разгула стихии 1 30.07.2025, 12:15

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На некоторых улицах Минска образовались настоящие реки.

В Минске 29 июля с 22 до 23 часов были подтоплены 40 участков улиц. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, подводя итоги мощной грозы, обрушившейся вчера на столицу и окрестности.

Как сообщалось ранее, на некоторых улицах образовались настоящие реки. Была затоплена Зыбицкая, а на Интернациональной всплыли припаркованные автомобили. Также сотрудники МЧС откачивали воду из подтопленных помещений холла отеля, частного жилого дома, подвала дома и отбуксировали один автомобиль.

Под Минском повреждены кровли 17 жилых домов в агрогородке Колодищи. Там же была повреждена линия электропередач, из-за этого без электричества остались 600 жилых домов.

Было зафиксировано 1773 случая падения деревьев. Они повредили 10 автомобилей — девять в Колодищах и один в Вилейке.

На улице Липовая Аллея в Колодищах был поврежден надземный газопровод диаметром 57 мм, но не загорелся. Без газоснабжения остается один частный жилой дом.

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