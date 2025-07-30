Новый сериал переосмысливает вселенную «Чужого» Ридли Скотта 3 30.07.2025, 12:27

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Ридли Скотт

Главная героиня не следует голливудским правилам.

FX запускает новый сериал «Чужой: Земля», разработанный Ноа Хоули — автором «Фарго». Сериал основан на знаменитой франшизе «Чужой», но с новым подходом: события разворачиваются на Земле в 2120 году, за два года до оригинального фильма Ридли Скотта, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Главную роль — гибрида женщины с разумом ребенка по имени Венди — исполняет Сидни Чендлер, дочь актера Кайла Чендлера. Несмотря на высокие ожидания, она отказалась участвовать в фотосессии и видеоинтервью, сославшись на болезнь и нежелание участвовать в «этой игре». Чендлер объяснила это тем, что ей тяжело дается публичность, и она «просто провела границу».

Сериал представляет собой смесь жанров: научная фантастика, философия и триллер, в духе «Игры престолов» и «Одни из нас». По масштабу производство превзошло даже «Сегуна», с бюджетом, предположительно, более 250 миллионов долларов. Съемки шли в Бангкоке, на 20 разных площадках, с участием 600 человек ежедневно.

Хоули переосмыслил вселенную «Чужого», добавив новых существ, этические дилеммы и жесткую критику капитализма. Одна из сюжетных линий — корпорации создают киборгов как следующую ступень эволюции, и героине предстоит выбрать между человечностью и новым технологическим миром.

Тимоти Олифант играет киборга по имени Кирш, работающего на мегакорпорацию. Актер говорит: «Я не уверен, что это «Чужой» в привычном смысле. Даже без монстра история продолжается».

Чендлер посвятила роли много времени: от изучения детской психологии до занятий карате для детей. Она признается, что съемки были изматывающими, но «этот опыт был невероятным».

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