закрыть
30 июля 2025, среда, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый сериал переосмысливает вселенную «Чужого» Ридли Скотта

3
  • 30.07.2025, 12:27
  • 2,110
Новый сериал переосмысливает вселенную «Чужого» Ридли Скотта
Ридли Скотт

Главная героиня не следует голливудским правилам.

FX запускает новый сериал «Чужой: Земля», разработанный Ноа Хоули — автором «Фарго». Сериал основан на знаменитой франшизе «Чужой», но с новым подходом: события разворачиваются на Земле в 2120 году, за два года до оригинального фильма Ридли Скотта, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Главную роль — гибрида женщины с разумом ребенка по имени Венди — исполняет Сидни Чендлер, дочь актера Кайла Чендлера. Несмотря на высокие ожидания, она отказалась участвовать в фотосессии и видеоинтервью, сославшись на болезнь и нежелание участвовать в «этой игре». Чендлер объяснила это тем, что ей тяжело дается публичность, и она «просто провела границу».

Сериал представляет собой смесь жанров: научная фантастика, философия и триллер, в духе «Игры престолов» и «Одни из нас». По масштабу производство превзошло даже «Сегуна», с бюджетом, предположительно, более 250 миллионов долларов. Съемки шли в Бангкоке, на 20 разных площадках, с участием 600 человек ежедневно.

Хоули переосмыслил вселенную «Чужого», добавив новых существ, этические дилеммы и жесткую критику капитализма. Одна из сюжетных линий — корпорации создают киборгов как следующую ступень эволюции, и героине предстоит выбрать между человечностью и новым технологическим миром.

Тимоти Олифант играет киборга по имени Кирш, работающего на мегакорпорацию. Актер говорит: «Я не уверен, что это «Чужой» в привычном смысле. Даже без монстра история продолжается».

Чендлер посвятила роли много времени: от изучения детской психологии до занятий карате для детей. Она признается, что съемки были изматывающими, но «этот опыт был невероятным».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко