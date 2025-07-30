За просмотр квартиры в минском доме берут 7000 рублей 2 30.07.2025, 12:44

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Почему?

В «Северном берегу» анонсировали скорый старт продаж квартир в новостройке «Lake Views». Дом попал в категорию «коллекционных», поэтому условия покупки «квадратов» в нем, мягко говоря, нестандартные.

Чтобы записаться на просмотр квартиры с черновой отделкой и трехметровыми потолками, покупателю придется внести депозит в 7 тысяч рублей, пишет onliner.by.

Застройщик пока не раскрывает всю информацию о новостройке Lake Views, но очевидно, что интерес к ней уже подогрет. О доме известно только то, что он введен в эксплуатацию и имеет переменную этажность: от 6 до 8 уровней. По проекту, у него есть собственный двор на стилобате. За каждой квартирой закреплено отдельное парковочное место.

Новостройка «прописалась» на первой береговой линии Цнянского водохранилища. Чтобы своими глазами увидеть всю эту красоту изнутри, будьте готовы выложить за просмотр 7 тысяч рублей.

— Это обратный депозит, который мы будем просить разместить в нашем банке-партнёре, — объясняет начальник отдела маркетинга «Северного берега» Лариса Фишман.

— Только после размещения депозита будет осуществляться запись на консультацию по коллекционным домам. Lake Views — это первый коллекционный дом категории ультрапремиум в «Северном берегу». Продажи этого дома также будут осуществляться только после того, как потенциальный покупатель разместит депозит в размере 7000 белорусских рублей.

При покупке квартиры депозит закрывается и может быть зачислен в оплату договора. Если сделка не была совершена, деньги можно будет снять в любой момент. После размещения депозита и объявления старта продаж мы записываем потенциального покупателя на просмотр квартир и озвучиваем цены.

По словам Ларисы Фишман, это новый формат на столичном рынке недвижимости, но квартиры действительно уникальны.

— Такого близкого расположения к воде практически нет нигде в Минске. Кроме того, дом с трехметровыми потолками, паркингом, кладовками и приватным двором на стилобате. Мы хотим, чтобы старт продаж прошел в максимально приватном формате для будущих покупателей, — подытожила начальник отдела маркетинга.

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