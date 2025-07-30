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«Детская обувь — это проблема»

  • 30.07.2025, 12:54
«Детская обувь — это проблема»
иллюстративное фото

Подготовка к учебному году озадачила родителей.

Белорусские производители традиционно выкатили коллекции к школе – родители присмотрелись, приценились и поделились с Tochka.by своими выводами о подготовке к учебному году.

Многие нарекают на цены и качество.

Татьяна присматривает вещи для сына-четвероклассника. Сборы мама почти завершила: уже куплены канцелярские принадлежности и почти все вещи. Часть из них женщина заказала на маркетплейсах – так удобнее.

«В интернет-магазине хочу присмотреть и рубашку, где манжет и воротник будут темными – так проще ухаживать за вещами. Чисто белой рубашки хватает на один раз – ее нужно стирать каждый вечер, а с темными подкладками легче», – делится лайфхаком Татьяна.

Есть нарекания лишь по обуви: быстро изнашивается, требует почти ежемесячного ремонта.

«Но даже с учетом этого через год их можно выбрасывать. Так, мы взяли туфли из Marko и вынуждены были снова покупать еще одни, потому что предыдущие быстро износились. Сейчас покупаем в Shagovita примерно за Br90 c учетом скидки или накопленных бонусов. Но и у них каблук счесывается до такого состояния, что внутри оказываются камни», – отмечает собеседница.

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