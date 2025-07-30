В Орше устанавливают флагшток за 1,7 млн рублей 4 30.07.2025, 13:08

Итоговая сумма может быть и больше.

В Орше подходит к завершению строительство нового флагштока — основная конструкция уже установлена, а площадка вокруг продолжает обустраиваться. По данным из базы государственных закупок, стоимость работ и оборудования уже сейчас приближается к 1,7 миллиона рублей, и это без учета ряда будущих закупок, которые пока только планируются. Об этом пишет «Витебский курьер News».

Судя по открытой информации, крупные траты складываются из нескольких направлений. Сам флагшток (оцинкованная труба) обошелся в 154 166 рублей, еще более 1,33 миллиона рублей направлено на строительные работы. Это крупнейшие статьи расходов в смете.

Серьезные суммы ушли также на проектирование. Предынвестиционный и основной проект стоили бюджету в сумме более 155 тысяч рублей, а на различные согласования, подготовку технических условий и надзор добавились десятки мелких, но немалых по совокупности трат. Все траты покрываются районным бюджетом.

Если сложить все найденные траты, то на данный момент сумма приближается к 1,68 млн рублей. Это — официальные закупки, опубликованные на портале госзакупок. Однако, как показала практика аналогичных объектов, финальные расходы могут вырасти: часть работ оформляется позже или не всегда отражается в полном объеме публично. Выходит, траты на сам флагшток составили менее 10% от всех трат на его обустройство.

Ранее похожий объект был построен в Витебске — площадь флага и герба в парке 1000-летия. Тогда губернатор заверял, что сам флагшток обошелся городу бесплатно: якобы его подарил меценат, которым, вероятно, является директор завода «ВИПО» Андрей Сидоров.

Однако в системе госзакупок — иная картина. На благоустройство площади ушло не менее 1 854 604 рублей, из них более 1,1 миллиона — только на экраны, еще 130 тысяч — на интерактивный стенд, и десятки тысяч — на скамейки, бетонные урны, гранитные знаки, герб и гимн, шкафы освещения и пр.

Суммы на оба флагштока примерно одинаковые. При этом оршанцам за сам флагшток пришлось заплатить самим. Если сравнивать по высоте, то витебский потянул на 69 метров, а оршанский задумывался в 58 метров.

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