Судьбу Путина нетрудно предсказать Александр Немец

30.07.2025, 13:14

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Китай обнуляет Россию.

Много раз я писал об «особых формах» отношений между Китаем и Россией. Не все читатели доверяют мне. Давайте посмотрим, что об этом пишут другие серьезные специалисты. В первую очередь, я решил прибегнуть к экспертизе профессора Липсица. Нет сомнения, он является сейчас ведущим экспертом по экономике РФ, точнее, по ее деградации и распаду.

А вот теперь мне приходится признать, что профессор Липсиц является специалистом и по отношениям Китая и РФ. Оказывается, и я могу у него поучиться. Хочу подчеркнуть, что в целом я согласен с приведенными ниже его оценками и выводами. Еще подчеркну, что я очень многое выбросил, но постарался ничего не добавить.

Для начала, приведу вкратце высказывания профессора Липсица:

«Китай совсем не покупает российский уголь, Китай отказывается от газового проекта «Сила Сибири 2». Да, Китай покупает российскую нефть, но при этом получает большую скидку со стороны загнанной в угол РФ (Роснефти)».

Китай не дал РФ никаких кредитов, хотя Путин «очень просил» Китай об этом. Китай ничего не инвестирует в РФ, несмотря на «настоятельные просьбы» Путина. Реальная китайская поддержка РФ невелика и сокращается. Примечательно, что Китай меняет свою энергоструктуру, переходит на возобновляемые (чистые) источники. И при этом в первую очередь Китай избавляется от российских энергоисточников.

6 июня 2025 года профессор Липсиц сказал:

«До Войны РФ экономически ориентировалась на Европу. Теперь РФ экономически ориентируются только на Китай. В результате все восточные регионы РФ – начиная от Западной Сибири – ждут возможности отложиться от Москвы, отказаться от рубля и перейти на юань, напрямую торговать с Китаем и при этом всю выручку оставлять себе, а не отдавать 90% выручки Москве».

Уже в 2003 году, в ходе конференции во Владивостоке, местные бизнесмены открыто говорили (тогда еще можно было говорить открыто): «Нам Москва не нужна. Лучше нам отделиться от РФ и напрямую торговать с Китаем, Японией, Индией».

А сейчас все регионы РФ, имеющие выход на Казахстан (границу с ним), начиная с Астраханской обл., хотят торговать с Востоком (Китаем) через Казахстан (в обход Москвы).

Но особо интересны детальные высказывания профессора Липсица об отношениях Китая и РФ, сделанные 22 июня и 25 июня. В них говорилось не только о чисто экономических аспектах отношений двух стран, но затрагивались и вопросы войны, стратегии и геополитики:

«Китай не хочет собственного ослабления в ходе Войны. И Китай не хочет поражения РФ. Интересы Китая очевидны. Чем слабее РФ, тем она более открыта для Китая, тем Китаю легче ее использовать как некий резервный рынок и поддерживать за счет этого китайскую экономику».

РФ за годы Войны превратилась в слабого пассивного вассала Китая, «шестерку», как говорят «на зоне».

Да, (Китай старается) чтобы РФ не проиграла (в Войне), и чтобы РФ была на стороне Китая, а не в союзе с Европой и не в союзе со США. Вот это весь интерес Китая. И для Китая, в общем, не так важно, идет или не идет Война. Главное, чтобы РФ была слабой, разваливающейся и послушной Китаю. Вот весь китайский интерес. И РФ быстро слабеет и разваливается; это стало очевидно в 2025 году. И это действительно страшно. РФ загнала себя за годы Войны в тупик, из которого выхода нет. В этом тупике можно только умирать, и разлагаться. (И Китай это вполне устраивает).

Также Китай будет использовать РФ (или уже использует) как такую куклу на руке для угроз окружающим странам. Россия еще, к тому же член Совета Безопасности ООН, что тоже полезно.

РФ для Китая – это рынок сбыта, куда можно сбросить что-то китайское.

Китай также будет поставлять комплектующие (для дронов), чтобы Россия каким-то образом сохраняла возможность вести войну.

Но каким-то образом укреплять Россию, делать ее равноправным партнерам, Китай никаким образом не заинтересован. Да «Северная Корея номер два». То есть получается Китаю выгодно вот, чтобы Россия как можно дольше продолжала эту войну. Конечно, она продолжает войну, слабеет и по отношению к Китаю становится слабее тоже. Ей легче управлять.

Здесь я хотел бы временно остановиться. Краткий комментарий таков:

– Я согласен с тем, что Китай превращает (в значительной степени уже превратил) РФ в «Северную Корею 2». Для этого Китай использует «рычаг» Войны. С той только разницей что граждане Китая в КНДР практически отсутствуют (да и что им там делать в нищей разрушенной стране?), а на территории РФ особенно в ее восточных регионах (скажем, начиная с Иркутской области), активно действуют до трех миллионов китайцев. Действуют почти по способу «что хочу, то и ворочу». И они неплохо вооружены.

– Китай не допустит серьезного влияния на РФ (не говоря уже о присутствии в РФ) ни со стороны ЕС, ни со стороны Японии, ни со стороны США. Очевидно, председатель Си прикрикнул на Путина, и тот свел свои контакты с Трампом к минимуму. Трамп заревел.

– Судьбу путинского режима (и всех российских еще сохранившихся активов) нетрудно предсказать. Но нужна твердая договоренность Китая с Европой.

Александр Немец, kasparov.ru

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