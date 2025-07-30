Зумеры меняют мировой арт-рынок 30.07.2025, 13:16

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Продажи на аукционах падают.

Продажи произведений искусства на крупнейших мировых аукционах снижаются третий год подряд. За первые шесть месяцев 2025 года общий объем продаж на Sotheby’s, Christie’s и Phillips составил $3,98 млрд — на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 44% ниже показателя 2022 года. Это минимальный уровень за десятилетие, не считая пандемийного 2020 года, пишет CNBC (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно пострадал сегмент послевоенного и современного искусства — спад составил 19%. Аналитики связывают падение с глобальной экономической неопределенностью, инфляцией и геополитическими рисками.

Парадоксально, но при этом личное состояние самых богатых людей находится на рекордных уровнях: топ-10% американцев увеличили свои активы на $37 трлн с начала пандемии. Это ставит под сомнение прежнюю зависимость арт-рынка от роста капитала состоятельных коллекционеров.

По мнению профессора Йельского университета Уильяма Гетцманна, рынок искусства может переживать структурную трансформацию, связанную с сменой поколений. Бэби-бумеры сокращают коллекции или передают их по наследству, тогда как миллениалы и зумеры предпочитают цифровые форматы и менее традиционные формы искусства.

Аукционные дома адаптируются. Растут онлайн-продажи, популярны товары класса люкс и объекты стоимостью до $100,000. Продажи ювелирных изделий выросли на 68%, а почти треть всех успешных ставок в 2025 году сделали представители новых поколений.

«Мы становимся ближе к молодому поколению — это ключ к нашему будущему», — отметила CEO Christie’s Бонни Бреннан.

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