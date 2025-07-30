Возле Севастополя прогремел взрыв 30.07.2025, 13:23

Иллюстративное фото

Сообщается о повреждении электроподстанции железной дороги.

В ночь на 30 июля в Инкермане под Севастополем прозвучал мощный взрыв. После него в округе в воздухе ощущался запах гари, а район, где случилась «бавовна», оцепили оккупанты.

К утру стало известно, что взрывом была поражена тяговая электроподстанция железной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Что известно

По данным канала, взрыв в районе железной дороги в Инкермане прозвучал около 03:20 ночи.

Сразу после него в воздухе начал ощущаться запах гари, местные жители наблюдали зарево от пожара и дым.

Возле оккупированного Севастополя ночью прогремел взрыв: говорят о повреждении электроподстанции железной дороги. Фото и видео

Практически сразу к месту взрыва помчались пожарные машины, оккупанты выставили оцепление.

Достаточно скоро стало известно, что вследствие взрыва поражена тяговая электроподстанция железной дороги в микрорайоне Октябрьский (координаты – 44.594444, 33.606389).

Степень повреждений подстанции уточняется. Также на момент публикации сообщений «Крымский ветер» не располагал информацией о том, осуществляется ли движение электропоездов на данном участке.

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