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В Беларуси запретили конфеты из Китая

  • 30.07.2025, 13:26
В Беларуси запретили конфеты из Китая
иллюстративное фото

Их признали опасными.

Госстандарт нашел в продаже в Беларуси опасные конфеты из Китая. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.

В организации заметили, что сладости привлекают внимание ярким внешним видом и пользуются популярностью у детей. В частности, под запрет попала сахарная конфета Buzzulez, произведенная в Китае. При проверке выяснилось, что вместо сахар при производстве конфеты использовали пищевую добавку подсластитель аспартам (Е951). А это не допускается.

Также под запретом оказалась жидкая конфета-спрей «Веселый напугай» («Клевый горшочек»). Ее производителем является Китай. В сладости выявили превышение максимального допустимого уровня консерванта бензойная кислота (Е210) более чем в два раза. Названные сладости запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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