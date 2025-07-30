В Бердянске поражена база российских военных 30.07.2025, 13:35

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Коллаж: Главред

Оккупанты в панике мечутся по городу.

В ночь на 30 июня, во временно оккупированном Бердянске раздавались громкие взрывы, которые были слышны даже в соседнем Приморске. Прилет, вероятно, произошел по базе отдыха «Моряк», где находились российские оккупанты. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

Кроме того, как стало известно из местных Telegram-каналов, российские захватчики перекрыли въезд и выезд на Косу.

Предварительно известно, что попадание произошло по базе отдыха «Моряк» на Бердянской косе, где базировались российские военные.

Сейчас захватчики полностью заблокировали доступ к объекту, поэтому точно оценить масштабы разрушений пока сложно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу - последствия есть.

Фото: скриншот Бердянской ГВА

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