В Бердянске поражена база российских военных
- 30.07.2025, 13:35
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Оккупанты в панике мечутся по городу.
В ночь на 30 июня, во временно оккупированном Бердянске раздавались громкие взрывы, которые были слышны даже в соседнем Приморске. Прилет, вероятно, произошел по базе отдыха «Моряк», где находились российские оккупанты. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.
Кроме того, как стало известно из местных Telegram-каналов, российские захватчики перекрыли въезд и выезд на Косу.
Предварительно известно, что попадание произошло по базе отдыха «Моряк» на Бердянской косе, где базировались российские военные.
Сейчас захватчики полностью заблокировали доступ к объекту, поэтому точно оценить масштабы разрушений пока сложно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу - последствия есть.