NSJ: Трамп должен пригрозить Путину свержением режима 1 30.07.2025, 13:39

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Как должен выглядеть ультиматум США.

Аналитик Джозеф Боско предложил радикальную стратегию завершения войны в Украине: президент США Дональд Трамп может пригрозить Путину сменой власти в России, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению Боско, текущие ультиматумы и санкции недостаточны. Он настаивает, что Трамп должен заявить: «Прекрати войну — или потеряешь власть». Аналитик призывает к масштабной поддержке Украины — от поставок оружия и разведданных до использования замороженных российских активов на финансирование сопротивления.

Кроме того, аналитик считает, что США и союзники должны активнее доносить правду до граждан России о войне, рассчитывая на внутреннее давление на Кремль. Боско уверен, что «относительно мирная смена режима» в России может вдохновить аналогичные процессы в Иране, Северной Корее и даже Китае. По его словам, только Трамп способен реализовать такой сценарий, что, по мнению автора, сделает его достойным Нобелевской премии мира.

Однако политические эксперты считают, что идея смещения Путина больше напоминает стратегию времен бывшего президента Джорджа Буша и вице-президента Дика Чейни, чем подход Трампа.

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