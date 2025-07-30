закрыть
30 июля 2025, среда, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В одном из белорусских городов дорожает проезд в маршрутках

  • 30.07.2025, 13:39
В одном из белорусских городов дорожает проезд в маршрутках

Уже с 1 августа.

Проезд в маршрутках Гродно дорожает с 1 августа. Подробности сообщили на официальном сайте Гродненского городского оператора пассажирских перевозок.

Согласно информации, с 1 августа 2025 года стоимость проезда в маршрутках «Трин-Транс», «Кортакс», «Анюр Экспресс Сервис», «БиС Трио» увеличится до 2,30 рубля. Перечисленные организации осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам 1тк, 2тк, 3тк, 10тк, 11тк и так далее в городе Гродно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко