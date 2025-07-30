В одном из белорусских городов дорожает проезд в маршрутках 30.07.2025, 13:39

Уже с 1 августа.

Проезд в маршрутках Гродно дорожает с 1 августа. Подробности сообщили на официальном сайте Гродненского городского оператора пассажирских перевозок.

Согласно информации, с 1 августа 2025 года стоимость проезда в маршрутках «Трин-Транс», «Кортакс», «Анюр Экспресс Сервис», «БиС Трио» увеличится до 2,30 рубля. Перечисленные организации осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам 1тк, 2тк, 3тк, 10тк, 11тк и так далее в городе Гродно.

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