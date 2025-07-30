Налоговая решила отправить «письма счастья» 3,6 млн белорусам 30.07.2025, 13:48

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Стали известны подробности.

Порядка 3,6 миллиона белорусов в скором времени начнут получать извещения на уплату имущественных налогов за 2024 год. Такую сумму налогоплательщиков назвал 30 июля начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский. Узнали, какой срок ответил белорусам на оплату, пишет «Телеграф».

По словам Ковалевского, налоговые органы еще не закончили расчеты имущественных налогов для всех граждан, однако уже очень скоро владельцам авто, недвижимости и земельных участков начнут приходить извещения. Их пообещали разослать до 1 октября. В этом случае на оплату налогов за прошлый год у человека будет минимум полтора месяца.

Согласно действующему Налоговому кодексу, единый платеж по имущественным налогам (транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость) нужно провести до 15 ноября. Однако, поскольку в этом году эта дата выпадает на субботу, крайний срок сместили на два дня — до понедельника, 17 ноября.

По словам Ковалевского, точные суммы налогов, начисленных человеку за 2024 год, как и ранее, будут выставляться в личном кабинете плательщика на сайте МНС — те, кому их уже рассчитали, уже могут видеть их в системе и прямо там же оплатить налог (или его часть — так делать тоже можно). Также провести платеж можно через ЕРИП, в отделениях банков или на почте.

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