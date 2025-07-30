The Economist: Надежда №1 для украинских городов 30.07.2025, 13:53

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Могут ли дроны-перехватчики остановить террористические бомбардировки России?

Летнее наступление России на востоке Украины продвигается медленно и с большими потерями, но куда большую угрозу представляет волна дронов, атакующих украинские города. Украина активно переходит к новому этапу противодействия — массовому использованию дронов-перехватчиков, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе поручил Минобороны срочно заключить крупные контракты на поставку уже испытанных моделей перехватчиков. Цель — довести их производство до 1 000 единиц в день, несмотря на острую потребность в $6 млрд дополнительного финансирования.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, дроны-перехватчики уже демонстрируют до 70% эффективности против вражеских целей. Они дешевы (до $5000 за единицу), могут развивать скорость около 300 км/ч и действовать на высотах до 5 000 метров. Главное требование — подрыв цели при контакте.

Минимум четыре украинские компании, в том числе Wild Hornets и Besomar, участвуют в производстве. Поддержку в финансировании разработки оказывают волонтерские организации, включая Come Back Alive.

Одним из главных вызовов остается нехватка обученных операторов, а также интеграция дронов в существующую систему радиолокационного обнаружения. Кроме того, необходима защита от радиопомех и постоянное обновление программного обеспечения — каждые 15–20 дней, по словам экспертов.

Украина также развивает другие системы ближней обороны, включая Sky Sentinel — автономную турель с пулеметом, и проект «Тризуб» — лазерное оружие для уничтожения воздушных целей.

Хотя дроны-перехватчики не решат всех проблем, сегодня это — надежда №1 для защиты украинских городов.

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