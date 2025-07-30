Какие изменения ждут белорусов в августе? 1 30.07.2025, 14:11

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Многие из них затронут наши кошельки.

У кого-то увеличатся выплаты, кому-то наоборот придется дополнительно заплатить. В учреждениях образования тем временем закончится вступительная кампания. Эти и другие изменения – в обзоре «Белсата».

Вырастут пособия

С 1 августа на 8,2% вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого ребенка оно составит 931,91 руб., на второго и последующих детей – 1065,04, на ребенка-инвалида – 1198,17.

Повысят БПМ

С 1 августа планово пересматривается бюджет прожиточного минимума. Вместе с этим вырастет целый ряд социальных выплат, привязанных к БПМ, как то минимальные трудовые пенсии, пенсионные надбавки и социальные пенсии, а также пособия по уходу за инвалидами. С 1 мая БПМ в среднем на душу населения составляет 462,58 рубля, а после повышения будет 487,72 рублей.

Могут исчезнуть личные кабинеты ЕРИП

Пользователей личных кабинетов в ЕРИП ждут изменения. Если те, кто зарегистрировался до 1 октября 2024 года, до 1 августа не приняли в личном кабинете новые условия работы сервиса, то их кабинет удалят вместе со всей информацией в нем. Для дальнейшего пользования сервисом потребуется повторная регистрация. Правда, изменения касаются только личного кабинета и не влияют на оплаты. Пользователям, зарегистрированным после 1 октября 2024 года, ничего дополнительно делать не нужно.

Поступление в школы, колледжи и вузы

15 августа школы и гимназии заканчивают принимать документы от родителей будущих первоклассников, проживающих на территории микрорайонов, прикрепленных к ним. В эти же сроки можно подать заявления на свободные места для детей, не проживающих в этом микрорайоне. Остальные документы, в случае принятия решения о зачислении, им нужно подать с 16 августа по 28 августа.

17 августа закончится прием документов в 10-е классы школ и гимназий.

Колледжи до 1 августа принимают документы у выпускников 9-х классов на уровень среднего специального образования, на платные места – по 6 августа. Выпускники 11-х классов могут подать документы на бюджет до 12 августа, на платную форму – до 14. Девятиклассникам, которые будут сдавать вступительные испытания, документы нужно принести до 1 августа, одиннадцатиклассникам – до 6. Для выпускников 9-х классов вступительные испытания пройдут со 2 по 7 августа, 11-х – с 7 по 10 августа. Первую категорию абитуриентов на бюджетные места зачислят до 5 августа, на платные – до 15 августа, вторую – до 9 и 17 августа соответственно.

Прием документов на платную форму обучения в вузе закончится 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа.

Кроме того, на 18 и 20 августа назначены резервные дни для прохождения централизованного экзамена.

Готовность школ

Паспорта готовности учреждений общего среднего образования к началу учебного года должны быть утверждены не позднее 20 августа. В новом учебном году в Беларуси будут работать 2627 государственных учреждений общего среднего образования, к учебным занятиям в которых приступят около 1,05 млн учащихся.

Изменения в работе банков

«Беларусбанк» с 4 августа введет лимиты при снятии денег с использованием цифровых реквизитов карточек (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах). С карточек «Бархат» можно будет получить не более 600 рублей в день, с других – не более 1000. Также с 4 августа по карточкам «Зебра», «карточке учащегося» и карточкам в рамках продукта «Детский» не будут проходить платежи в адрес азартных игр и лотерей.

«МТБанк» прекратит работу USSD-банкинга, а также с 15 августа изменит размер комиссии за безналичное зачисление денег на счет в валюте, к которой привязана карточка. Он вырастет с 2% до 3% от суммы (но не менее 5 рублей).

«Банк БелВЭБ» с 1 августа вернет взыскание комиссии за обслуживание карточек «Белкарт Премиум», которые оформлены вне пакета услуг. Комиссия составит 1,5 рубля.

«Банк Дабрабыт» с 1 августа начнет предлагать нерезидентам карточки «Белкарт» в рублях сроком действия на пять лет.

Изменения от мобильных операторов

МТС с 1 августа повысит как для физических лиц, так и организаций стоимость отдельных услуг – в роуминге, международной связи, а также ряда дополнительных. Это коснется как физических лиц, так и организации. А1 сделает это с 5 августа. А у life:) в метро Минска появится автомат по продаже SIM-карт удаленного подключения.

Замена еврооблигаций

21 и 28 августа состоится очередная замена еврооблигаций Беларуси с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026), 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031) и 28 февраля 2030 года (Беларусь-2030) на локальные гособлигации. Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели их до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Беларуси.

Сигареты подорожают

Цены на некоторые марки сигарет изменятся с 1 августа. Так, цена за пачку «NZ Charm Рэд» и «NZ Charm Браун» снизится на 5 копеек – до 4,95 рубля. А «Корона элит» подорожает на 15 копеек, «Корона Super Slims» – на 35 копеек. Они будут стоить по 4 рубля за пачку.

Новый учет ввоза авто

С 9 августа вступят в силу новые правила ввоза автомобилей для юридических лиц. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания, ввозимые партиями более 150 штук, должны будут получать одобрение типа транспортного средства, что стоит 100–150 тысяч рублей. Изменения не затрагивают транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования.

Изменения в соцстраховании и пенсионном обеспечении

С 17 августа силу вступят нововведения в соцстрахование и пенсионном обеспечении.

Для ИП начнет применяться дифференцированный порядок уплаты взносов в ФСЗН, который будет зависеть от полученных доходов. Для работодателей, выплачивающих зарплаты в конвертах, ужесточат ответственность, а получателей таких выплат лишат части социальных гарантий. Плательщики налога на профессиональный доход получат право добровольно доплачивать взносы на пенсионное страхование.

Изменения в работе транспорта

Казахстанская авиакомпания SCAT с 10 августа запускает новый прямой международный маршрут Алматы – Минск – Алматы. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

График движения поездов на участке Минск – Осиповичи изменится 4 августа. Корректировка вызвана ремонтом железнодорожного моста по второму главному пути перегона Пуховичи – Талька.

В Минске 29 августа вернется зимнее расписание пригородных автобусных маршрутов.

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