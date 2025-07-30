Украина ввела санкции против «теневого флота» РФ 30.07.2025, 14:12

Зеленский подписал закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении санкций к судам, которые транспортируют, в частности, российскую нефть и нефтепродукты.

Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады.

Закон, подписанный Владимиром Зеленским, предусматривает наложение санкций на морские и воздушные суда, которые транспортируют нефть и нефтепродукты, перевозят оружие и военных.

Документ вносит изменения в Закон Украины «О санкциях» по применению санкций к судам и воздушным судам, деятельность которых создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Службе безопасности Украины и разведке поставлена задача устанавливать факты использования таких судов. А в Государственный реестр санкций должна вноситься информация обо всех субъектах, а также суднах и воздушных судах, в отношении которых применены санкции.

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