закрыть
30 июля 2025, среда, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина ввела санкции против «теневого флота» РФ

  • 30.07.2025, 14:12
Украина ввела санкции против «теневого флота» РФ

Зеленский подписал закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении санкций к судам, которые транспортируют, в частности, российскую нефть и нефтепродукты.

Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады.

Закон, подписанный Владимиром Зеленским, предусматривает наложение санкций на морские и воздушные суда, которые транспортируют нефть и нефтепродукты, перевозят оружие и военных.

Документ вносит изменения в Закон Украины «О санкциях» по применению санкций к судам и воздушным судам, деятельность которых создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Службе безопасности Украины и разведке поставлена задача устанавливать факты использования таких судов. А в Государственный реестр санкций должна вноситься информация обо всех субъектах, а также суднах и воздушных судах, в отношении которых применены санкции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко