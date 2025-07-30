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Аэроразведчик разнес версию властей об «украинском дроне» в Минске

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  • 30.07.2025, 14:31
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Аэроразведчик разнес версию властей об «украинском дроне» в Минске

Cнимки от СК — очевидный вброс.

Белорусский доброволец-аэроразведчик с позывным «Крот» помог «Еврорадио» проанализировать фотографии обломков беспилотника, который на днях упал в Минске.

Винт от одного беспилотника, крыло — от другого

Следственный комитет выложил фото предположительных обломков. На снимках видно крыло, которое принадлежит БПЛА самолётного типа — то есть аппаратам, которые внешне напоминают самолёт с крыльями.

Белорусские силовики не указывали на происхождение дрона. Но выложили фото детали с надписью на украинском языке: «Обережно, гвинт. Рухома частина» (Осторожно, винт. Подвижная часть). И такие детали используют в других типах дронов — мультикоптерах, которые летают за счёт винтов.

— Эти снимки — очевидный вброс. Деталь, на которой написано «Обережно, гвинт» — это луч от мотора с пропеллером. Такие не ставят на беспилотники самолётного типа. Их используют в обычных дронах типа «Баба Яга» (неформальное название украинского тяжёлого ударного дрона), — обращает внимание «Крот».

Министерство обороны Беларуси сообщило о падении беспилотника в районе минской улицы Матусевича в ночь на 29 июля. Днём Следственный комитет выложил видео, сделанное с камеры наблюдения во дворе.

На видео видно, что дрон начинает снижаться, но задевает многоэтажку и падает вниз во дворе дома. Детонации не было, хоть в Следственном комитете сказали, что беспилотник был нашпигован тротилом и металлическими шариками.

— По звуку на видео можно предположить, что беспилотник сбили. На картинке мы видим, что он падает носом вниз. Если бы у него была боевая часть, произошёл бы взрыв, — резюмирует «Крот».

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