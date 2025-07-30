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В Беларуси решили увеличить налоги

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  • 30.07.2025, 14:53
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В Беларуси решили увеличить налоги

Ставка может подняться уже в следующем году.

В Беларуси разрабатывают поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают индексацию налоговых ставок. Согласно заявлению представителя Министерства по налогам и сборам (МНС), корректировка может составить от 5 до 7%.

«Законопроект об изменении Налогового кодекса предусматривает увеличение ставок налогов — не только имущественных — любых налогов, ставок, льгот, которые выражены в белорусских рублях, как правило, на, как правило, прогнозный индекс роста уровня потребительских цен», — сказал Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц (физических лиц) МНС на пресс-конференции 30 июля.

И добавил: «То есть планируется, что, наверное, с 2026 года это будет порядка 5—7%».

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