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Цены на отдых в белорусских санаториях шокируют

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  • 30.07.2025, 15:16
  • 1,868
Цены на отдых в белорусских санаториях шокируют

За эти деньги можно отдохнуть на экзотическом острове.

Блогер удивился ценам на отдых в санатории «Радон» и сравнил с путешествием на китайский остров: «И на фоне этих цен 2400 в Китай — это дорого?»

«Откуда эти цены? Для кого? У меня просто слов нет, они заканчиваются. 218 рублей за сутки на одного человека», — говорит в видео мужчина. Он сравнил, что путешествие на остров Хайнань (Китай), который находится в 8 тысячах километров от Минска, с перелетом и отелем выходит 2400−2600 долларов за двоих. А санаторий «Радон» в 150 км от столицы за такой же период будет стоить 2150 долларов. «Вы только вдумайтесь — и это не какой-то люкс, это без дополнительных услуг. Откуда такие цены?» — недоумевает блогер.

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