Ультиматум Трампа не дает покоя Кремлю

Ультиматум Трампа не дает покоя Кремлю6
- 30.07.2025, 15:19
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Песков выступил с еще одним ответом — «медицинским».
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает следить за заявлениями президента США Дональда Трампа о санкциях против Москвы, но РФ «приобрела иммунитет» к таким мерам благодаря многолетнему опыту.
Его слова цитирует Reuters.
Как известно, в начале недели Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
На это в Кремле заявили, что Россия уже «достаточно давно живет под огромным количеством санкций», а экономика страны «работает в условиях значительных ограничений».
«Поэтому, конечно, мы уже выработали определенный иммунитет в этом вопросе и продолжаем отслеживать все заявления президента Трампа и других международных представителей по этому поводу», – сказал Песков.