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Санкции ЕС мощно ударили по «Роснефти»

  • 30.07.2025, 15:30
Санкции ЕС мощно ударили по «Роснефти»

Индийские компании разрывают контракты с Nayara.

Санкционное давление ЕС на энергетический сектор России начало сказываться на индийской компании Nayara Energy, которая связана с российской «Роснефтью».

Об этом сообщает Reuters.

По данным Reuters, владельцы трех танкеров, сотрудничавших с Nayara, инициировали расторжение контрактов из-за опасений вторичных санкций.

Согласно сообщению агентства, компании Seven Islands Shipping Ltd и Great Eastern Shipping Co (GESCO) обратились к Nayara с просьбой снять с контрактов три судна - Bourbon, Courage и Jag Pooja.

Причина - новые санкции ЕС, которые касаются предприятий с российским капиталом.

Nayara Energy - третий по величине нефтеперерабатывающий завод в Индии, контрольный пакет акций которого принадлежит российской «Роснефти». Компания не только поставляет нефтепродукты на внутренний рынок, но и активно экспортирует их.

Эффект санкций

Пакет санкций Евросоюза, принятый 18 июля, уже заставил Nayara сократить производство на своем заводе на западе Индии - мощностью 400 тыс. баррелей в сутки - из-за трудностей с хранением топлива.

Кроме того источники издания сообщили, танкер Sanmar Songbird, который должен был забрать груз из Вадинара (где расположен НПЗ Nayara), был перенаправлен на другой завод - MRPL - из-за проблем со страхованием.

Позиция сторон

Nayara публично критикует санкции, называя их «несправедливыми и односторонними».

В то же время компания пока не комментировала ситуацию с расторжением контрактов. Представители Seven Islands, GESCO, HPCL и Sanmar также не предоставили ответы на запросы журналистов.

По информации Reuters, генеральный директор Nayara недавно подал в отставку.

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