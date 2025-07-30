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Идея империи должна окончательно умереть

  • Гарри Каспаров
  • 30.07.2025, 15:47
Идея империи должна окончательно умереть
Гарри Каспаров
Фото: Getty Images

Депутинизация — это лишь часть необходимого процесса.

Путинский режим не возник на пустом месте. Сегодня уже очевидно: в 1991 году была допущена грубейшая стратегическая ошибка — считать, что крах коммунистического режима означает начало новой жизни. На самом деле корни проблемы уходят глубоко — в имперский менталитет.

Путинский режим сегодня исторически является проводником безумной имперской идеи — в её самой агрессивной форме. Но устранения одного Путина будет недостаточно. Сохранение имперского ядра России — гарантия того, что мы снова и снова будем наступать на одни и те же грабли.

Война сегодня — это последний рубеж, единственный способ сохранить систему в её нынешнем виде, работающем исключительно на имперскую парадигму. Никаких других сценариев позитивных политических перемен в нашей стране не существует — кроме полного и тотального разгрома путинской армии в Украине. В сознании наших соотечественников идея империи должна окончательно умереть. Только тогда у России появится шанс перейти к цивилизованному пути развития.

Гарри Каспаров, Telegram

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