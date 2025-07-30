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Белорусам на заметку: ЕС изменит правила въезда для иностранцев

  • 30.07.2025, 15:52
Белорусам на заметку: ЕС изменит правила въезда для иностранцев

Новые правила вступят в силу с 12 октября.

Электронная система пограничного контроля (ЕЕS) заработает в Евросоюзе 12 октября. Все страны ЕС должны внедрить ее в течение шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Система будет в цифровом виде регистрировать въезды и выезды граждан государств, которые не входят в ЕС, въезжающих в 29 европейских стран, включая страны Шенгенского соглашения.

Распространяться новый тип регистрации будет на тех, кто прибыл в Европу с краткосрочным визитом. Например, на отдых.

Внедрение системы позволит не проставлять печати о въезде и выезде в паспортах. До окончания переходного периода страны ЕС еще могут работать по привычной схеме.

При первом пересечении границы по новой системе все въезжающие, в том числе и белорусы, должны пройти определенную процедуру.

Офицер будет сканировать отпечатки человека и сделать фотографию лиц. Эта информация будет записана в цифровой файл.

В зависимости от места, на некоторых погранпереходах могут быть установлены системы самообслуживания.

Далее пограничники будут только сверять отпечатки пальцев и фотографию с теми, которые были записаны в первый раз. В некоторых случаях потребуется собрать данные повторно.

Европейцы ожидают, что EES позволит систематически выявлять лиц, нарушивших правила пребывания, а также случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности.

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