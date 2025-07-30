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В Великобритании появился свой «Илон Маск»

  • 30.07.2025, 16:26
В Великобритании появился свой «Илон Маск»
Зия Юсуф
Фото: Getty Images

Он предлагает сокращать госрасходы с помощью ИИ.

Зия Юсуф, британский миллиардер и бывший банкир, вдохновленный примером американского миллиардера Илона Маска, запускает проект по реформированию госуправления. Он возглавляет новое подразделение партии Reform UK — Департамент правительственной эффективности (DOGE), созданное в мае. Цель DOGE — на практике протестировать идеи популистов, которые могут прийти к власти в 2029 году, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Команда из 12 аналитиков, инженеров и бухгалтеров уже работает в двух муниципалитетах, где партия победила на выборах. С помощью ИИ они ищут способы экономии бюджетных средств, выявляют мошенничество и избыточные траты — от школьных такси до расходов на консультантов и мигрантов. По словам Юсуфа, это «патриотическая» инициатива для тех, кто устал от неэффективного управления страной.

Несмотря на трудный старт, внутренние конфликты и критику, Юсуф считает, что DOGE — важный шаг к национальным реформам. Он не скрывает своих амбиций: в случае победы Reform UK он хотел бы занять пост министра финансов. При этом он подчеркивает, что все решения остаются за лидером партии Найджелом Фараджем.

Юсуф, разбогатевший после продажи стартапа за £233 млн, считает, что без радикальных изменений Британия окажется под контролем Международного Валютного Фонда (МВФ). Он предупреждает о риске «экономического обвала», вызванного бегством капитала и низким ростом экономики.

Главное оружие в борьбе — технологии. Он уверен, что ИИ способен заменить до 90% «офисной работы» и изменить общество. «Политики этого не понимают. Но мы собираемся их разбудить», — заявляет Юсуф.

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