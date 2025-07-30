Политолог о БПЛА в Минске: Штирлиц никогда не был так близок к провалу
- 30.07.2025, 16:31
Меньше всего произошедшее похоже на украинский дрон с тротилом.
В минском микрорайоне Домбровка разбился беспилотник. В ночь на 29 июля он врезался в жилой дом, но не взорвался, хотя, как утверждает Следственный комитет, он был оснащен взрывным устройством на основе тротила.
Политолог Анатолий Котов в интервью «Филину» прокомментировал этот инцидент:
— Меньше всего произошедшее похоже на украинский дрон с тротилом, — комментирует инцидент в минском дворе Анатолий Котов. — На мой взгляд, это больше похоже на провокацию.
Во-первых, дроны с тротилом взрываются, а не выглядят как большая петарда.
Во-вторых, на украинских дронах скорее всего пишут по-украински, а не переводят через Google Translate.
По-моему, просто кому-то очень нужно было показать, что подобное может произойти прямо в Минске. Сделано все было накануне встречи Лукашенко и Путина.
И вряд ли это представляло серьезную угрозу для граждан, несмотря на то, что якобы беспилотник упал в жилом районе. Именно поэтому это не был беспилотник с тротилом!
К сожалению, то, как взрываются дроны либо падают их обломки, мы все можем хорошо представить, посмотрев кадры из Киева, Одессы, Харькова.
Там разносятся квартиры, подъезды — последствия гораздо более серьезные, даже если это сбитый беспилотник со взрывчатым веществом.
А то, что нам показали, сделав акцент на странных надписях, все-таки похоже на провокацию.
Но не с целью запугать людей. А с целью, как сказал, подготовить почву для предстоящей встречи Путина и Лукашенко.
Скорее всего, это должно было показать, что Беларусь тоже находится под угрозой, что она тут защищается от украинских дронов и заодно защищает Россию, сбивая дроны над своими городами.
Из чего следует главное: дайте денег, чтобы мы защищались еще эффективнее, потому что угроза реальная.
— Однако даже если беспилотник не настоящий, правозащитники сообщили о реальных задержаниях людей в эпицентре.
— Тут, кстати, максимально странно выглядит и то, что район не проснулся от пролета якобы дрона. Но ведь это очень громкая газонокосилка с характерным звуком. А почти никто ничего не слышал, отсутствует большое количество очевидцев, которые должны были как минимум проснуться от специфического и очень неприятного звука.
Понятно, что Минск не Киев и не Львов, и там люди не знают, при каких звуках сразу нужно искать укрытие. Но и говорить о том, что многие услышали что-то настораживающее, оснований нет.
Все такие провокации находятся в рамках мема «Штирлиц никогда не был так близок к провалу».
Людей задерживали вокруг как раз для того, чтобы не появилось ни одно свидетельское показание с чьими-то выводами, которые поставят под сомнение официальную версию.
То есть это желание запугать, но не условным шахедом, а за передачу реальных данных о событии.
— В любом случае никто не будет отрицать, что системы РЭБ с обеих сторон становятся более совершенными, дроны уже неоднократно залетали в Беларусь и, очевидно, будут залетать дальше.
— Безусловно. Системы РЭБ становятся совершеннее, к слову, и дроны становятся более технологичными.
Тем не менее, пока идет российско-украинская война, в которой Беларусь тоже участвует, она находится под угрозой прилета чего-нибудь.
И то, что сейчас к нам ничего серьезного не прилетает, обеспечивается не надежными системами ПВО, а определенным консенсусом с украинской стороной.
Но мы все знаем, что переход каких-то красных линий, более серьезная поддержка России, опять-таки предоставление территории нашей страны для ракетных ударов отменит всяческий иммунитет и снимет эфемерную защиту.
На мой взгляд, за нарушение этого статус-кво могут посчитать не только ракеты, но и строительство какого-нибудь завода по производству ударных беспилотников.