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Политолог о БПЛА в Минске: Штирлиц никогда не был так близок к провалу

  • 30.07.2025, 16:31
Политолог о БПЛА в Минске: Штирлиц никогда не был так близок к провалу
Анатолий Котов

Меньше всего произошедшее похоже на украинский дрон с тротилом.

В минском микрорайоне Домбровка разбился беспилотник. В ночь на 29 июля он врезался в жилой дом, но не взорвался, хотя, как утверждает Следственный комитет, он был оснащен взрывным устройством на основе тротила.

Политолог Анатолий Котов в интервью «Филину» прокомментировал этот инцидент:

— Меньше всего произошедшее похоже на украинский дрон с тротилом, — комментирует инцидент в минском дворе Анатолий Котов. — На мой взгляд, это больше похоже на провокацию.

Во-первых, дроны с тротилом взрываются, а не выглядят как большая петарда.

Во-вторых, на украинских дронах скорее всего пишут по-украински, а не переводят через Google Translate.

По-моему, просто кому-то очень нужно было показать, что подобное может произойти прямо в Минске. Сделано все было накануне встречи Лукашенко и Путина.

И вряд ли это представляло серьезную угрозу для граждан, несмотря на то, что якобы беспилотник упал в жилом районе. Именно поэтому это не был беспилотник с тротилом!

К сожалению, то, как взрываются дроны либо падают их обломки, мы все можем хорошо представить, посмотрев кадры из Киева, Одессы, Харькова.

Там разносятся квартиры, подъезды — последствия гораздо более серьезные, даже если это сбитый беспилотник со взрывчатым веществом.

А то, что нам показали, сделав акцент на странных надписях, все-таки похоже на провокацию.

Но не с целью запугать людей. А с целью, как сказал, подготовить почву для предстоящей встречи Путина и Лукашенко.

Скорее всего, это должно было показать, что Беларусь тоже находится под угрозой, что она тут защищается от украинских дронов и заодно защищает Россию, сбивая дроны над своими городами.

Из чего следует главное: дайте денег, чтобы мы защищались еще эффективнее, потому что угроза реальная.

— Однако даже если беспилотник не настоящий, правозащитники сообщили о реальных задержаниях людей в эпицентре.

— Тут, кстати, максимально странно выглядит и то, что район не проснулся от пролета якобы дрона. Но ведь это очень громкая газонокосилка с характерным звуком. А почти никто ничего не слышал, отсутствует большое количество очевидцев, которые должны были как минимум проснуться от специфического и очень неприятного звука.

Понятно, что Минск не Киев и не Львов, и там люди не знают, при каких звуках сразу нужно искать укрытие. Но и говорить о том, что многие услышали что-то настораживающее, оснований нет.

Все такие провокации находятся в рамках мема «Штирлиц никогда не был так близок к провалу».

Людей задерживали вокруг как раз для того, чтобы не появилось ни одно свидетельское показание с чьими-то выводами, которые поставят под сомнение официальную версию.

То есть это желание запугать, но не условным шахедом, а за передачу реальных данных о событии.

— В любом случае никто не будет отрицать, что системы РЭБ с обеих сторон становятся более совершенными, дроны уже неоднократно залетали в Беларусь и, очевидно, будут залетать дальше.

— Безусловно. Системы РЭБ становятся совершеннее, к слову, и дроны становятся более технологичными.

Тем не менее, пока идет российско-украинская война, в которой Беларусь тоже участвует, она находится под угрозой прилета чего-нибудь.

И то, что сейчас к нам ничего серьезного не прилетает, обеспечивается не надежными системами ПВО, а определенным консенсусом с украинской стороной.

Но мы все знаем, что переход каких-то красных линий, более серьезная поддержка России, опять-таки предоставление территории нашей страны для ракетных ударов отменит всяческий иммунитет и снимет эфемерную защиту.

На мой взгляд, за нарушение этого статус-кво могут посчитать не только ракеты, но и строительство какого-нибудь завода по производству ударных беспилотников.

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