Пропавшая в горах Пакистана немецкая биатлонистка погибла 5 30.07.2025, 16:38

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Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер попала под камнепад.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в результате камнепада в горах Каракорум в Пакистане. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на менеджмент спортсменки, сообщает Tagesschau.

Дальмайер был 31 год. Она попала под камнепад 28 июля на высоте примерно 5700 метров во время восхождения на пик Лайла.

Сразу после камнепада Дальмайер была еще жива. Ее напарник позвонил в экстренные службы, однако оперативно добраться до биатлонистки спасателям не удалось из-за плохой погоды.

Лаура Дальмайер — одна из наиболее успешных биатлонисток 2010-х годов. Она обладательница Кубка мира в сезоне 2016/2017, двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира. Дальмайер завершила карьеру в возрасте 25 лет, объяснив это отсутствием необходимой мотивации.

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