NSJ: Китай совершит фатальную ошибку

NSJ: Китай совершит фатальную ошибку1
- 30.07.2025, 16:53
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Тайвань готов к обороне.
На фоне затянувшейся войны в Украине растут опасения, что Китай может попытаться попытаться атаковать Тайвань по примеру российского вторжения в Украину. Однако эксперты предупреждают, что подобный шаг станет фатальной ошибкой, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
В отличие от Украины, Тайвань — это «остров-крепость», защищенный сложным проливом, который делает высадку китайских войск крайне рискованной и логистически сложной операцией. Народно-освободительная армия Китая никогда не проводила масштабных амфибийных операций, тем более под огнем.
Кроме того, США и союзники, включая Японию и Австралию, не смогут остаться в стороне — в случае нападения конфликт моментально перерастет в международный кризис. Тайвань уже выстраивает оборону: от беспилотников до мобильных ракетных установок, делая ставку на асимметричную оборону, которую Украина выстраивала уже в процессе боевых действий.
Урок из Украины таков: победа возможна, но она требует огромных жертв, политической стойкости и времени. Россия продвигается медленно, ценой тысяч жизней, и только благодаря тоталитарной системе может удерживать курс. У Китая же, зависящего от экономической стабильности и общественного доверия, провал может обернуться внутренним кризисом.
Если Пекин рассчитывает на быструю победу — это иллюзия. Тайвань готов обороняться, его поддерживают союзники, а география дает время. И как показывает история: даже тщательно спланированные кампании рушатся под натиском реальности войны.