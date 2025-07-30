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Кэти Перри сходила на свидание с Джастином Трюдо

  • 30.07.2025, 17:08
  • 1,914
Кэти Перри сходила на свидание с Джастином Трюдо
Кэти Перри

Журналисты показали фото певицы и бывшего премьера Канады.

Певица Кэти Перри наслаждается своим новым жизненным статусом свободной женщины в компании бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. На эксклюзивных фото политик выглядит так, будто он для певицы I Kissed A Girl больше, чем просто собеседник, пишет Bild.

Снятые украдкой фотографии показывают Перри и Трюдо в дорогом ресторане Le Violon в Монреале. Кэти внимательно слушает мужчину, с интересом наклоняется вперед, оба полностью погружены в разговор. У пары был отдельный столик, а телохранители держались в отдалении на заднем плане.

По данным американского портала TMZ, Кэти и Трюдо попробовали несколько блюд, в том числе разделали лобстеров, и пили коктейли. По словам очевидцев, охранники сидели спиной к бару и наблюдали за всем через зеркальную стену, тем самым обеспечивая своим боссам приватность.

После шеф-повар лично подошел к столу, чтобы поприветствовать знаменитых гостей. А после ужина Перри и Трюдо якобы даже зашли на кухню, чтобы поблагодарить команду ресторана.

Об этом ужине-свидании оба хранят молчание, но многие считают, что фотографии говорят сами за себя.

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