«Гербера» или «Пародия»: украинский эксперт рассказал, какой БПЛА залетел в Минск 30.07.2025, 17:26

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В белорусской столице упал дрон-приманка.

В минском микрорайоне Домбровка разбился беспилотник. В ночь на 29 июля он врезался в жилой дом.

Почему это не дрон ВСУ, как утверждает режим Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Он вообще не похож на украинский дрон. Хотя, очевидно, что он прилетел именно с территории Украины. Но внешне то, что там разбилось, больше похоже на дрон-приманку. Или «Герберу», или «Пародию». Вероятнее всего, это «Гербера». Но, опять-таки, не нужно исключать вариант с «Пародией», поскольку это дешевые дроны. Они не имеют боевых частей. Их основная задача — это исполнять роль приманки.

В них установлена линза Люнеберга, которая имитирует больший по размерам объект. Например, размером с «Шахед-136». Эти дроны достаточно примитивные.

«Гербера» вообще из пенопласта сделана. И, в целом, они легко «придушиваются» комплексами РЭБ. Воздушные силы Вооруженных сил Украины каждое утро дают отчет, сколько было сбито, перехвачено дронов. Есть еще такая категория, как «локационно потерянные».

И вот локационно потерянные — это как раз те, которые были «придушены» комплексами РЭБ. Примерно 90% «придушенных» РЭБ — это как раз дроны-приманки. Но иногда происходит такая ситуация, что они сбиваются с курса. То есть они не падают, будучи «придушенными», они сбиваются с курса, меняют траекторию полета.

Мы видели буквально недавно, как над Вильнюсом такой летал. Тут я могу объяснить ситуацию таким образом. Когда он пролетал над территорией Беларуси, Минск вышел на связь с Москвой и сделал запрос о том, что делать. Им пояснили, что это дрон-приманка, он угрозы не несет. Если он сделан из пенопласта, то сбивать его ракетой, которая стоит десятки тысяч долларов, поднимать самолет или вертолет для перехвата куска пенопласта, никто не будет.

Но это создало резонанс в Вильнюсе, поэтому, думаю, что режим Лукашенко будет осторожнее относиться к подобного рода залетам. Будут хотя бы пытаться их перехватить. Думаю, имела место быть именно такая ситуация: залет с территории Украины дрона-приманки, который был «придушен» системой РЭБ, ну и, собственно, зашел в воздушное пространство Беларуси.

— Это могла быть провокация России?

— Я не думаю, что здесь была провокация России. Здесь была просто пассивность со стороны режима Лукашенко, когда они получили ответ, что это дрон-приманка.

Они просто выжидали, когда у него закончится топливо, в лесу упадет, где-то в болоте утонет. В первый раз дрону удалось долететь до Литвы, а теперь он упал в Минске, представляя определенные риски для гражданского населения. Кусок пенопласта, который падает с высоты 300-500 метров, с учетом того, что там и линза Люнеберга, двигатель и прочие узлы, представляет собой угрозу.

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