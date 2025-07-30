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Беглый молдавский олигарх Плахотнюк тайно прилетал в Минск

  • 30.07.2025, 17:28
Беглый молдавский олигарх Плахотнюк тайно прилетал в Минск
Влад Плахотнюк

По поддельному паспорту.

Молдавский миллиардер Влад Плахотнюк, которого недавно задержали в Греции, в последние годы часто бывал в Москве и Минске по документам на фальшивое имя и вел переговоры с топ-чиновниками Кремля.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на данные перелетов и документы, которые им удалось получить.

Полученные журналистами данные прослушиваний свидетельствуют, что Плахотнюк во время своего тайного пребывания в Москве общался с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком. Последний раз Плахотнюк был в Москве в конце апреля 2025 года.

Кремль якобы хотел заручиться поддержкой олигарха, чтобы влиять на политическую жизнь в Молдове.

О тайных визитах Плахотнюка стало известно из материалов прослушиваний бывшего торгпреда России в Молдове Владислава Дарвая, которые оказались в распоряжении молдавского расследовательского проекта «Маленькая страна» – их опубликовали в апреле 2025 года.

Журналисты проверили информацию, которая там прозвучала, и выяснили, что человек с паспортом на имя Михаила Таушанова действительно впервые прибыл в Москву 4 июня 2024 года из Дубая. Через неделю после этого еще одни переговоры с Козаком состоялись в Минске.

После этого Плахотнюк летал в Москву также в октябре 2024 года и в марте и апреле 2025 года.

По информации из прослушек, Плахотнюк должен был тщательно маскироваться во время своей первой поездки – использовать темные очки и кепку с низким козырьком; в аэропорт за ним отправили специальный служебный автомобиль, который полиция не могла бы остановить для проверки.

Также Плахотнюк не должен был оставлять свой номер в отеле и якобы доплачивал за то, чтобы спортзал отеля на определенные часы резервировали для него одного – чтобы никто не мог его там узнать.

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