Самая молодая женщина-миллиардер поделилась советом 30.07.2025, 17:40

Рискуйте, но не спешите с привлечением инвестиций.

30-летняя Люси Го стала самой молодой женщина-миллиардером в мире, обойдя Тейлор Свифт. Ее состояние оценивается в $1,3 млрд благодаря почти 5% доле в компании Scale AI, которую она соосновала. Сегодня Го — основательница платформы Passes, позволяющей авторам монетизировать контент напрямую со своей аудиторией, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Ее платформа предлагает создателям контента до 90% дохода, в отличие от OnlyFans (80%) и Patreon (от 80% с учетом комиссий). Среди пользователей Passes — известный видеоблогер Джейк Пол, художественная гимнастка Оливия Данн, диджей Kygo и исполнительница Пэрис Хилтон. Платформа уже привлекла $50 млн инвестиций и оценивается в $150 млн.

Сменив направление с B2B на креаторскую экономику, Го отмечает: «Работа с потребителями требует больше терпения. Часто они сами не знают, чего хотят». Тем не менее, она всегда выбирает путь, где можно научиться большему: «Если я не теряю огромные деньги, но приобретаю знания, это того стоит».

Она советует начинающим женщинам в IT не спешить с привлечением инвестиций: «Вы можете запустить идею даже через Google Forms и уже начать зарабатывать».

The youngest self-made female billionaire thinks you should take more risks

Lucy Guo has unseat Taylor Swift as the world's youngest self-made billionaire and dishes on what it's like having her company compared to OnlyFans.

