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Режим Лукашенко покрывает коррупционеров

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  • 30.07.2025, 17:54
Режим Лукашенко покрывает коррупционеров

В колонии отправили только 27% попавшихся на взятках.

Верховный суд Беларуси опубликовал статистику судов по коррупции в первом полугодии 2025 года. Всего приговоры были вынесены 304 коррупционерам.

Несмотря на строгое законодательство, самое частое наказание для коррупционеров — отсрочка наказания. Его получили 104 человека. Это значит, что за ними будут наблюдать год-два. И если у силовиков претензий к ним не будет, то и отбывать наказание не нужно.

84 коррупционера (27%) были приговорены к отбыванию наказания в колониях.

80 человек отправили на «домашнюю химию».

20 коррупционеров получили условные сроки.

7 человек поедут на «химию» с направлением.

Что решили делать еще с 9 коррупционерами, не сообщается. Как минимум один из них отделался только штрафом.

Под коррупционными преступлениями подразумевают кражу путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки, превышение власти, злоупотребление властью, дачу взятки, бездействие власти, посредничество во взяточничестве.

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