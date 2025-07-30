Режим Лукашенко покрывает коррупционеров

Режим Лукашенко покрывает коррупционеров2
- 30.07.2025, 17:54
В колонии отправили только 27% попавшихся на взятках.
Верховный суд Беларуси опубликовал статистику судов по коррупции в первом полугодии 2025 года. Всего приговоры были вынесены 304 коррупционерам.
Несмотря на строгое законодательство, самое частое наказание для коррупционеров — отсрочка наказания. Его получили 104 человека. Это значит, что за ними будут наблюдать год-два. И если у силовиков претензий к ним не будет, то и отбывать наказание не нужно.
84 коррупционера (27%) были приговорены к отбыванию наказания в колониях.
80 человек отправили на «домашнюю химию».
20 коррупционеров получили условные сроки.
7 человек поедут на «химию» с направлением.
Что решили делать еще с 9 коррупционерами, не сообщается. Как минимум один из них отделался только штрафом.
Под коррупционными преступлениями подразумевают кражу путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки, превышение власти, злоупотребление властью, дачу взятки, бездействие власти, посредничество во взяточничестве.