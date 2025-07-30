В Индии у пациентки обнаружили неизвестную ранее группу крови 30.07.2025, 18:04

В крови есть новый антиген, который ранее не был описан.

Врачи в Индии выявили неизвестную ранее группу крови с антигеном CRIB, сообщает местное издание The New Indian Express.

Новую группу крови обнаружили у 38-летней пациентки из штата Карнатака в Индии. Врачи определили ее группу крови как первую положительную, однако ни одна из донорских доз не подошла ей.

Образцы отправили на исследование в Великобританию. Там, в Международной лаборатории групп крови, в течение девяти месяцев изучали кровь женщины и выяснили, что у нее есть новый антиген, который ранее не был описан.

На 35‑м конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT) ученые сообщили, что находка ранее неизвестного антигена CRIB (Cromer India Bangalore) стала основанием для его внесения в существующую систему групп крови Cromer.

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