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Украина и НАТО: Укрепление партнерства на фоне войны и в ожидании членства

  • 30.07.2025, 18:07
Украина и НАТО: Укрепление партнерства на фоне войны и в ожидании членства

Политика евроатлантической интеграции закреплена в Конституции Украины.

На фоне полномасштабной агрессии России Украина и НАТО усиливают стратегическое взаимодействие. Несмотря на то, что формальное членство Украины в альянсе остается сложным процессом, обе стороны находят пути для углубления интеграции, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Политика евроатлантической интеграции закреплена в Конституции Украины как стратегическая цель. Киев активно адаптирует вооруженные силы к стандартам НАТО. В то же время союзники подтверждают, что «Украины уверенно движется к полноправному членству», хотя четких сроков вступления пока не обозначено. Отсутствие ясности ослабляет как стратегическое планирование, так и сдерживание противника.

В условиях неопределенности важное значение приобретает промежуточная система безопасности. Она включает срочные поставки передовых систем ПВО, точной артиллерии, а также развитие логистики и связи. Кроме того, требуется углубление взаимодействия украинской армии с НАТО через совместные учения, планирование и обучение. Это усиливает оперативную совместимость и политическую солидарность.

Важным шагом стало учреждение Совета Украина–НАТО в июле 2023 года. Он предоставляет Украине равные права с членами альянса в консультациях и решениях, а также позволяет участвовать в координации ответов на кризисы в режиме реального времени. Этот орган закрепляет статус Украины как ключевого партнера в сфере европейской безопасности.

Дополнительно, Контактная группа по обороне Украины, включающая более 50 стран, координирует военную помощь и создает специализированные коалиции — от ПВО до разминирования. Однако для долгосрочной эффективности требуются институциональные реформы и снижение бюрократии.

Путь к членству остается конечной целью, но уже сейчас необходимо закрыть стратегический разрыв между ожиданиями и реальностью.

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