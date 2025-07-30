Как часто нужно стирать полотенца 1 30.07.2025, 18:29

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Чаще, чем многие считают.

Многие считают, что полотенца не нуждаются в частой стирке, ведь ими пользуются после душа. Однако дерматологи предупреждают, что полотенца собирают бактерии, грибки, вирусы и омертвевшие клетки кожи — и при неправильном уходе могут становиться источником инфекций, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Банные полотенца рекомендуется стирать каждые 2–3 использования. Во влажной среде бактерии и грибки размножаются особенно быстро. Особенно важно соблюдать гигиену при страдающим от экземы — кожа становится уязвимой к микробам. Полотенцъа нужно сушить на перекладине, а не на крючке — так они проветриваются лучше. Стирать следует в горячей воде (от 77°C).

Полотенце для лица должно быть отдельным — не стоит вытирать лицо тем, чем вы вытираете тело. Меняйте его каждый день. Лучше иметь несколько мягких полотенец и использовать их поочередно — это снижает риск воспалений.

Пляжные полотенца нужно стирать после каждого использования, особенно после плавания в бассейне или море. Они контактируют с хлоркой, грязной водой и аллергенами с улицы.

Спортивные полотенца также требуют стирки после каждого похода в зал. Влажность и контакт с тренажерами повышают риск заражения грибковыми инфекциями, бородавками или стафилококком.

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