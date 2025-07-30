Бобруйчанка считает себя белоруской и хочет, чтобы так было написано в документах ребенка, но ей не разрешают 30.07.2025, 18:45

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В чем проблема.

Валентина живет в Бобруйске, она родилась и выросла в Беларуси, тут же получила и паспорт. Да и, по словам женщины, ощущает она себя как раз таки белоруской. Недавно она делала свидетельство о рождении ребенка. И тут Валентину ждал сюрприз. Оказалось, что в документе нельзя указать, что она белоруска. Возмущением по этому поводу бобруйчанка поделилась в TikTok. Изучили ситуацию и спросили у юристки, может ли Валентина как-то изменить ситуацию.

В своем TikTok бобруйчанка подписана как Валянціна. Она рассказала, что живет в Беларуси всю жизнь и считает себя белоруской. Но в свидетельстве о рождении женщины указано, что ее мать украинка, а отец — русский.

— Мне сказали, что нужно выбрать: либо я русская, либо украинка. Говорю: «А как это так? Я ощущаю себя белоруской, здесь родилась и здесь живу. Почему не могу сказать, что белоруска?» — рассказывает женщина. — Почему должна выбирать? Не понимаю. И мне реально пришлось выбирать: либо я русская, либо украинка — и указывать это в свидетельстве о рождении моего ребенка.

Что в итоге записали в документ дочки, Валентина не уточняет ни на видео, ни в комментариях. Также нет информации и о том, какая национальность у отца девочки.

Что говорит закон?

Можно ли в такой ситуации выбрать национальность, отличную от той, которая у родителей? «Зеркало» спросило у юристки Светланы Бабинцевой. Как отмечает собеседница, порядок того, как такая информация вносится в свидетельства о рождении, регулируется постановлением Совета министров № 1454 от 14 декабря 2005 года.

— Согласно этому документу, сотрудники ЗАГС могут внести запись только на основании официальных документов матери. Если в ее свидетельстве родители указаны как русский и украинка, то она может выбрать для себя одну из этих двух национальностей. Соответственно, в свидетельстве о рождении ее ребенка также может указать одну из них, — говорит собеседница. — Нельзя произвольно указать национальность, если она отличается от указанной в ее собственных документах.

Проще говоря, несмотря на то, что Валентина прожила в Беларуси всю жизнь и считает себя белоруской, в документах дочери она ей быть не сможет. Но в этой ситуации важно различать национальность и гражданство, добавляет Светлана.

— Гражданство у ребенка [Валентины] в данном случае будет беларусское, и это никак не ограничивает его права, — говорит она.

Правда, уточняет юристка, если записанная в документах национальность, по мнению человека, не соответствует действительности, ее все же можно изменить.

— Это делается через органы ЗАГС. Нужно собрать документы, доказывающие, что предыдущая запись была сделана неверно (например, если у родителей или бабушек-дедушек в документах было указано «белорус»), — рассказывает о процедуре собеседница. — Если ЗАГС откажется вносить изменения в запись акта гражданского состояния, это решение можно обжаловать в суде. Исход дела будет зависеть от конкретных обстоятельств и представленных доказательств. Это может быть очень сложный и длинный путь.

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