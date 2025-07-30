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В Женеве депутаты разных стран устроили демарш для главы Совета федерации РФ

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  • 30.07.2025, 18:59
  • 2,958
В Женеве депутаты разных стран устроили демарш для главы Совета федерации РФ

Видео.

Во время выступления главы совета федерации России Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве произошел демарш. Десятки делегаций из разных стран покинули зал в знак протеста против представительницы РФ.

Видео демарша в Facebook опубликовала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая представляет Украину.

В опубликованном видео можно видеть, как несколько десятков членов делегаций покидают зал во время выступления Матвиенко.

«Устроили демарш во время выступления Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве! Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это большая поддержка народа Украины!», - отметила Кондратюк.

Как рассказала вице-спикер Верховной Рады в эфире телемарафона, этот демарш — это прежде всего поддержка украинского народа.

«Этот полупустой зал, в котором выступала Матвиенко, — это признак того, как демократические страны, парламенты, в частности представительные органы, относятся к стране агрессора», - добавила она.

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