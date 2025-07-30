закрыть
30 июля 2025, среда, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские таможенники обнаружили белорусские сигареты в контейнерах из Китая

  • 30.07.2025, 19:06
Польские таможенники обнаружили белорусские сигареты в контейнерах из Китая

В каждом контейнере было по 40 тысяч пачек.

Польские таможенники в Малашевичах возле границы с Беларусью задержали контрабандные сигареты с белорусскими акцизами. Как сообщает Люблинская таможенно-налоговая служба, сигареты нашли в двух железнодорожных контейнерах, которые прибыли из Китая.

В каждом контейнере было по 40 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных среди легального товара.

Общая стоимость этого товара составляет около 1,4 миллиона злотых (примерно 380 тысяч долларов). Сейчас по этому делу ведется расследование.

Конфискованные сигареты отправили на склад налогового управления, где они будут храниться до решения суда. После конфискации сигареты уничтожат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип