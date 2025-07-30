Польские таможенники обнаружили белорусские сигареты в контейнерах из Китая 30.07.2025, 19:06

В каждом контейнере было по 40 тысяч пачек.

Польские таможенники в Малашевичах возле границы с Беларусью задержали контрабандные сигареты с белорусскими акцизами. Как сообщает Люблинская таможенно-налоговая служба, сигареты нашли в двух железнодорожных контейнерах, которые прибыли из Китая.

В каждом контейнере было по 40 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных среди легального товара.

Общая стоимость этого товара составляет около 1,4 миллиона злотых (примерно 380 тысяч долларов). Сейчас по этому делу ведется расследование.

Конфискованные сигареты отправили на склад налогового управления, где они будут храниться до решения суда. После конфискации сигареты уничтожат.

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