В Лидском районе поезд сбил женщину
- 30.07.2025, 19:18
Она шла по ж/д путям.
Вечером 29 июля на железнодорожном перегоне Лида – Гутно в Гродненской области произошла трагедия: под колеса поезда попала 43-летняя женщина.
Как сообщили правоохранители, инцидент произошел в 21:23. Женщина шла по железнодорожным путям, когда на нее наехал пассажирский состав. Машинист попытался предотвратить трагедию: предпринял все необходимые меры, включая экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось – женщина скончалась на месте происшествия.
Из-за аварии движение по маршруту задержалось на 21 минуту. Сейчас устанавливают причины и обстоятельства случившегося.