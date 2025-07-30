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В Лидском районе поезд сбил женщину

  • 30.07.2025, 19:18
В Лидском районе поезд сбил женщину

Она шла по ж/д путям.

Вечером 29 июля на железнодорожном перегоне Лида – Гутно в Гродненской области произошла трагедия: под колеса поезда попала 43-летняя женщина.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел в 21:23. Женщина шла по железнодорожным путям, когда на нее наехал пассажирский состав. Машинист попытался предотвратить трагедию: предпринял все необходимые меры, включая экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось – женщина скончалась на месте происшествия.

Из-за аварии движение по маршруту задержалось на 21 минуту. Сейчас устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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