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18 стран ЕС подали заявки на получение 127 млрд евро для укрепления обороны

  • 30.07.2025, 19:17
18 стран ЕС подали заявки на получение 127 млрд евро для укрепления обороны

Какой механизм могут задействовать.

18 государств-членов Европейского Союза 30 июля обратились с запросами на получение не менее 127 миллиардов евро в рамках оборонного финансового механизма SAFE. Об этом сообщается в официальном заявлении Европейской комиссии.

Программа SAFE получила заявки от 18 стран ЕС для модернизации своих вооруженных сил с общей суммой более 127 млрд. евро. Она стремится привлечь до 150 млрд евро и укрепить коллективную безопасность Европейского Союза.

Среди заинтересованных стран — Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Финляндия.

Европейская комиссия отметила, что программа SAFE (Security Action for Europe) направлена на привлечение до 150 миллиардов евро инвестиций в оборонную сферу.

«Высокий интерес к SAFE с потенциальными оборонными закупками на сумму не менее 127 миллиардов евро демонстрирует единство и амбиции ЕС в области безопасности и обороны. Мы по-прежнему стремимся поддерживать страны ЕС в их усилиях по укреплению европейской безопасности. SAFE является символом нашей коллективной приверженности повышению оборонной готовности ради более безопасного и объединённого будущего», — подчеркнул комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Еврокомиссия добавила, что предварительное определение спроса поможет лучше планировать финансирование и своевременно привлекать средства на рынках капитала. Крайний срок подачи заявок — 30 ноября 2025 года.

27 мая Совет ЕС утвердил создание оборонного фонда SAFE на 150 млрд евро для совместных закупок военной техники и укрепления обороноспособности. Украина также сможет присоединиться к этой программе, которая должна поддержать оборонную промышленность и усилить безопасность в Европе.

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