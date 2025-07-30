Месси в четвертый раз признали лучшим игроком месяца в MLS
- 30.07.2025, 19:25
В июле аргентинский форвард «Интер Майами» забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом MLS по итогам июля. Об этом сообщается на сайте лиги.
За отчетный период 38-летний Месси в шести матчах забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
Месси оформил шесть дублей в последних семи матчах MLS, начиная с 28 мая. C 18 голами он занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги в нынешнем сезоне.
Месси уже четвертый раз получил награду лучшему игроку месяца с момента перехода в MLS в 2023 году. По этому показателю восьмикратный обладатель «Золотого мяча» уступает только Крису Вондоловски (семь), Лэндону Доновану (шесть), Хосефу Мартинесу (шесть), Карлосу Руису (шесть) и Лучано Акосте (пять).