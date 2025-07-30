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Грэм: РФ действительно научилась жить с санкциями, но Трамп меняет правила игры

  • 30.07.2025, 19:38
Грэм: РФ действительно научилась жить с санкциями, но Трамп меняет правила игры

США собираются ввести пошлины на страны, которые покупают российские нефть и газ.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что санкции, которые введет против России президент США Дональд Трамп, «изменят правила игры».

Об этом он написал в соцсети Х.

«Россия, вы правы насчет санкций. Вы смогли их избежать и научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину», - сказал Грэм.

Он добавил, что значительное большинство представителей обеих партий готово помочь президенту Трампу в этом.

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