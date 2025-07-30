На сводах 500-летнего храма в Мурованке появились трещины 3 30.07.2025, 19:52

1,888

Приход самостоятельно решить проблему не может из-за отсутствия финансов.

В 500-летнем храме-крепости в Мурованке Щучинского района появились трещины на сводах на высоте 12 метров. Приход самостоятельно решить проблему не может из-за отсутствия финансов. Да и по закону заниматься ремонтом в старинной церкви нельзя — храм относится к нулевой категории, то есть имеет статус объекта историко-культурной ценности, включенного в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Hrodna.life.

О проблеме рассказали на государственном ресурсе news.by.

Настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в Мурованке иерей Олег Засим рассказал, что штукатурка на 12-метровой высоте растрескалась. Неизвестно, это только поверхностные повреждения или трещины затрагивают и сами своды. Для того чтобы выяснить масштаб повреждений, необходимы лабораторные исследования.

«Надо понять, в каком она состоянии [оказалась] за прошедшие 200 лет. Если нет отслоения, то все равно надо эти трещины тщательно заштукатурить, тщательно зашпаклевать. Сам потолок уже черный. Вы видите, в каком он состоянии. Сами белить его мы не можем никак», — говорит священник.

Сейчас приход, архитекторы и представители Гродненской епархии ищут спонсоров, которые могли бы оплатить и исследования, и работу специалистов по реставрации святыни.

Также, по словам настоятеля, в храме не хватает вентиляции и современной электропроводки, но и на это пока денег тоже нет.

Кстати, в 2022 году храм получил грант от государства на реставрационно-консервационные работы. На ремонт Мурованки тогда направили 550 тысяч рублей. Реставрацию начали осенью 2022 года. Она включала в себя обновление фасадов: переложили, где это требовалось, кирпич, сняли более поздние слои краски, а также были сделаны ремонт крыши и замена водосточной системы.

Свято-Рождества-Богородицкая церковь, известная как Мурованка (по названию деревни) — памятник оборонительного зодчества. Она была построена между 1516 и 1542 годами, имеет стилевые черты белорусской готики с элементами ренессанса. Сильно пострадала в войнах XVII-XVIII веков, была в запустении. В XIX веке пережила капитальный ремонт, в 1920-е годы действовала как костел. В 1989 году церковь вернули православным верующим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com