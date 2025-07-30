Уроженец Беларуси умер в США после испытания на выносливость 1 30.07.2025, 20:09

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Слава Лейкинд

Слава Лейкинд был топ-менеджером банка в Нью-Йорке.

Уроженец Беларуси Слава Лейкинд умер в США после участия в экстремальном спортивном испытании на выносливость, сообщает New York Post.

43-летний мужчина участвовал в марафоне 29029 Everesting, который проходил 26—29 июня на горе Сноу-Кинг в штате Вайоминг. Суть испытания — за 36 часов нужно подняться на гору столько раз, чтобы общая высота подъемов составила 29 029 футов — это высота Эвереста. Для этого нужно было сделать 19 подъемов.

Слава Лейкинд начал испытание утром во второй день, но через 5,5 часов и 6 циклов подъема и спуска почувствовал себя очень плохо. Его эвакуировали вертолетом в медцентр в Айдахо-Фолс, где он умер через 5 дней — 2 июля.

Слава Лейкинд родился в Минске в 1982 году, в 1988-м с семьей переехал в США. Там он окончил школу в Миннеаполисе, а позже — бизнес-школу в Мичигане. Работал в финансовой сфере, был топ-менеджером инвестиционной компании в Нью-Йорке. Жил в Коннектикуте с женой и тремя детьми.

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