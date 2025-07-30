В Беларуси снова дорожает зарядка электромобилей

В Беларуси снова дорожает зарядка электромобилей4
- 30.07.2025, 20:19
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Узнали цены.
В Беларуси дорожает зарядка электромобилей. Об этом оповестил оператор сети Malanka.
Цены повысятся с 1 августа 2025 года. Стоимость будет варьироваться в зависимости от типа зарядки.
Как отметили в компании, увеличение тарифов связано «с ростом эксплуатационных расходов, включая обслуживание оборудования, энергоресурсы и расширение сети».
Напомним, что последний раз тарифы менялись в апреле этого года.
Медленная зарядка будет стоить Br0,49 за 1 кВт·ч (ранее было Br0,46), быстрая – Br0,65 (ранее – Br0,61).
Тарифы на резервирование и использование коннектора после окончания зарядки остаются без изменений.
«Несмотря на повышение, зарядка электромобиля остается более чем в два раза выгоднее заправки аналогичного авто с двигателем внутреннего сгорания», – подчеркнул оператор сети.