закрыть
30 июля 2025, среда, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси снова дорожает зарядка электромобилей

4
  • 30.07.2025, 20:19
  • 2,078
В Беларуси снова дорожает зарядка электромобилей

Узнали цены.

В Беларуси дорожает зарядка электромобилей. Об этом оповестил оператор сети Malanka.

Цены повысятся с 1 августа 2025 года. Стоимость будет варьироваться в зависимости от типа зарядки.

Как отметили в компании, увеличение тарифов связано «с ростом эксплуатационных расходов, включая обслуживание оборудования, энергоресурсы и расширение сети».

Напомним, что последний раз тарифы менялись в апреле этого года.

Медленная зарядка будет стоить Br0,49 за 1 кВт·ч (ранее было Br0,46), быстрая – Br0,65 (ранее – Br0,61).

Тарифы на резервирование и использование коннектора после окончания зарядки остаются без изменений.

«Несмотря на повышение, зарядка электромобиля остается более чем в два раза выгоднее заправки аналогичного авто с двигателем внутреннего сгорания», – подчеркнул оператор сети.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип