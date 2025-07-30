Чехия готовит для Украины новые пакеты военной помощи 30.07.2025, 20:26

С ПВО и РЭБами.

Чехия готовит для Украины новые пакеты военной помощи. Речь идет о существенном усилении в сфере противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и дальнобойных возможностей. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с советником премьер-министра Чехии Томашем Пояром.

По словам Шмыгаля, во время встречи они с Пояром сосредоточились на обсуждении наиболее насущных потребностей украинского войска.

«Особый фокус – на поставках боеприпасов. Чешская инициатива стала чрезвычайно важным инструментом поставки снарядов ключевых калибров. Подробно обсудили будущие поставки: конкретные графики и планы, как на этот год, так и в 2026 году», – рассказал Шмыгаль.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Министр отметил, что совместные предприятия запускаются, а ряд проектов уже реализуется.

«В частности по производству снарядов и винтовок Bren 2 в Украине. С чешской делегацией проанализировали возможности запуска новых проектов в Чехии с участием ведущих украинских компаний для поддержки Сил обороны Украины», – сказал он.

В свою очередь чешская сторона проинформировала главу Минобороны о подготовке новых пакетов военной помощи.

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