Белорусская сборная по мини-футболу досрочно вышла в полуфинал турнира в Таиланде
- 30.07.2025, 20:41
Белорусы одолели австралийцев.
Во второй день проходящего в пригороде Бангкока Нонтхабури турнира Continental Futsal Championship наша команда одолела австралийцев.
Австралия – Беларусь – 1:2
Голы: Линч, 31; Шимановский, 6, Щербич, 36.
Напомним, вчера в стартовой встрече турнира наши соотечественники победили замбийцев – 4:0. Последний матч группового турнира подопечные Александра Черника проведут завтра с Саудовской Аравией (начало в 13.00 по белорусскому времени).
При этом уже ясно, что сборные как Беларуси, так и Саудовской Аравии обеспечили себе путевку в полуфинал, который пройдет 2 августа. У обеих дружин по шесть очков, тогда как у команд Австралии и Замбии набранных баллов нет.