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Белорусская сборная по мини-футболу досрочно вышла в полуфинал турнира в Таиланде

  • 30.07.2025, 20:41
Белорусская сборная по мини-футболу досрочно вышла в полуфинал турнира в Таиланде

Белорусы одолели австралийцев.

Во второй день проходящего в пригороде Бангкока Нонтхабури турнира Continental Futsal Championship наша команда одолела австралийцев.

Австралия – Беларусь – 1:2

Голы: Линч, 31; Шимановский, 6, Щербич, 36.

Напомним, вчера в стартовой встрече турнира наши соотечественники победили замбийцев – 4:0. Последний матч группового турнира подопечные Александра Черника проведут завтра с Саудовской Аравией (начало в 13.00 по белорусскому времени).

При этом уже ясно, что сборные как Беларуси, так и Саудовской Аравии обеспечили себе путевку в полуфинал, который пройдет 2 августа. У обеих дружин по шесть очков, тогда как у команд Австралии и Замбии набранных баллов нет.

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