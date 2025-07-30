Сотни тысяч белорусов: кого затронет новый транспортный сбор 30.07.2025, 21:03

Владельцы премиальных машин в этом году заплатят 10-кратный налог.

Повышенный транспортный сбор затронет сотни тысяч автовладельцев. Точное число назвал представитель МНС Андрей Ковалевский на пресс-конференции в Доме прессы.

Новый налог начал действовать с января 2024 года. То есть автолюбители будут платить его впервые.

«По предварительным оценкам, то, что, как я говорил сегодня идет расчет, это будет порядка 500 000 автомобилей», – заявил Ковалевский.

Извещения об имущественных сборах, в том числе транспортных, белорусы начнут получать уже в августе. Это продлится до 1 октября.

Крайний срок уплаты – не позднее 17 ноября 2025 года.

Десятикратный налог распространяется на люксовые марки, такие как Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley. Автомобили «попроще», например Mercedes, Audi, BMW, Lexus, там также есть, но лишь некоторые их модели.

Второе важное условие – машина должна быть не старше трех лет с момента выпуска.

«Поэтому этим автовладельцам действительно придется платить транспортный налог, увеличенный в 10 раз. Но это абсолютно небольшое число», – сказал представитель МНС.

Налог уже изменили

С 2026 года новый налог начнет действовать с корректировками.

Теперь для каждой марки установлен допустимый возраст, а в некоторых случаях – и отдельных моделей.

Так, дорогие авто будут облагаться налогом, пока с момента выпуска не пройдет 10 лет, а те, что подешевле, – только 3–5 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com