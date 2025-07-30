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Зеленский заинтриговал тайными операциями Украины

  • 30.07.2025, 21:11
Зеленский заинтриговал тайными операциями Украины

От Буданова был «хороший доклад».

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов доложил президенту Владимиру Зеленскому о тайных операциях Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сегодня для него подготовили несколько «хороших докладов».

«Только что руководитель ГУР (Кирилл Буданов - прим.) - по некоторым нашим операциям. Детали непубличные», - добавил он.

Глава государства не привел какой-либо дополнительной информации.

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